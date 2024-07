André Carrillo ROMPE su silencio y responde a sus críticos: "La Selección no nos paga, uno viene por amor"

07/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

André Carrillo se encuentra en el ojo de la tormenta luego de su "juerga" junto a Christian Cueva y Bryan Reyna tras la eliminación de Perú de la Copa América 2024, pero a pesar de las críticas, el futbolista señaló que "tiene derecho a disfrutar su tiempo libre como desee".

Carrillo tajante contra sus críticos

La 'Culebra' brindó una entrevista donde dio a conocer detalles de su vida y trayectoria deportiva, así como contar algunas de sus anécdotas vividas con la Selección peruana y su faceta como padre desde los 26 años de edad. Sin embargo, aprovechó en responder a los hinchas que vienen cuestionando su rendimiento en la cancha.

"Yo tengo un mes de vacaciones al año, pero, por venir a la Blanquirroja, se corta a dos semanas ¿y encima tengo que aguantar a la gente que no quiere que salga? Yo hago lo que quiero, a mí me encanta salir de fiesta. En la selección no nos pagan, uno viene por amor", expresó André Carrillo en el programa 'Fuera del Sistema' de Percy Olivares.

Una vez más volvió a reiterar "¡yo hago lo que quiero!" y hace caso omiso a sus detractores, quienes no comprenden que trata de pasar el poco tiempo que tiene al visitar el Perú junto a sus amigos y familiares.

"Yo tengo familia y amigos. Quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiesta. A mí me encanta. Cada vez que tenga oportunidad de salir, voy a salir, con mi mujer, amigos o con quien yo quiera", remarcó.

"Estoy en la Selección por amor"

Carrillo también resaltó que siempre tiene claro que "no pueden vivir siempre del fútbol". Asimismo, indicó que a pesar de que en el reciente torneo de la Conmebol no se obtuvo un favorable resultado, ello no es motivo para ser el centro de constantes críticas porque siempre ha dado su mayor esfuerzo en cada partido.

"Si en esta Copa América aporté poco la asumo también y sin ningún problema. (...) Veo los comentarios y si ganas el partido con goles te van a aplaudir, pero si pierdes (o no juegas) no puedes asumir que tienes la responsabilidad, por eso estoy tranquilo en ese lado", indicó a Percy Olivares.

A su vez el integrante de la 'Bicolor' comparó la situación que pasa en el Perú con el extranjero, ya que los hinchas nacionales siempre están pendientes de sus actividades, mientras que en otros países tienen mayor libertad de poder salir a tomar con sus amigos o realizar otra actividad ajena al deporte.

"A veces puedo entender, pero por lo que ellos opinen no voy a dejar de hacer mis cosas. Me da exactamente igual (...) no hay lógica. (...) Me encanta salir de fiesta", sentenció.

Es así como, el futbolista André Carrillo fue tajante con su respuesta a los hinchas que lo critican por su rendimiento con la Selección peruana y por su reciente juerga al lado de Christian Cueva y Bryan Reyna tras la eliminación de la Copa América.