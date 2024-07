Reimond Manco sobre Christian Cueva tras comparación: "Soy mejor jugador que él"

11/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras su salida de Unión Comercio, Reimond Manco, vuelve a sorprender a todos al aclarar comparación que le hicieron con Christian Cueva, ya que considera que él es un mejor jugador que el popular 'Aladino', a pesar de seguir formando parte de la Selección peruana de fútbol.

¿Qué dijo Manco sobre Cueva?

El exjotita se presentó al programa de YouTube de Horacio Zimmerman y Pedro García para dar a conocer su punto de vista sobre algunos jugadores resaltantes de la Blanquirroja como Paolo Guerrero, quien permanece jugando a pesar de su edad.

Sin embargo, Reimond Manco no pudo evitar responder a una pregunta de los conductores relacionado a Christian Cueva, ya que le consultaron cuál de los dos tenía "talento natural" tras usar la peculiar frase "primero es sábado que domingo".

"Yo creo que Christian tuvo mejor carrera que yo, pero yo fui mejor jugador que él", señaló Manco para luego argumentar y respaldar su respuesta que generaría gran controversia en el deporte nacional.

¿Dejó mal parado a 'Cuevita'?

El exjugador de Alianza Lima resaltó que se considera mejor jugador que Cueva porque él debutó primero en el fútbol y ha jugado Champions League y tiene otros puntos de comparación que lo "hacen mejor que él", a pesar de que Aladino tiene una mejor carrera.

"Christian es un año menor que yo, nada más, pero él aún no salía al fútbol profesional. (...) ¿Quién debutó primero? (...) yo nunca lo dije en burla y lo vuelvo a repetir: primero es sábado que domingo. (...) Él (Cueva) tuvo una mejor carrera que yo, pero considero que he sido mejor jugador que él en la actividad en la que hemos realizado. ¿Él ha jugado Champions League? (...) Hay muchos puntos de comparación, pero en carrera, él fue mejor. Pero como jugador, me considero mejor que él", expresó en 'Doble Punta'.

¿Qué dijo sobre Jefferson Farfán?

Reimond Manco tampoco desaprovechó la oportunidad de asegurar que él también podría hacer un espacio parecido a 'Enfocados' como Farfán, pero debido a que él sí tiene códigos no podría vivir "a costillas de otros".

"Estaba a punto de llamar para hacer un programa, yo voy a contar todo lo que sé de jugadores y te puedo asegurar que la 'rompemos', te lo juro. (...) Está lucrando a costillas de otros. (...) Se llamaría 'Embarrados', pero no puedo y no quiero entrar a una guerra", aseguró.

Es así como el exjotita también aseguró que se considera un mejor jugador que Christian Cueva, a pesar de que este último tiene una mejor carrera y se encuentra activo dentro de la Selección peruana.