¡Qué fuerte! Christian Cueva habría abandonado casa de Pamela López por promesa a Pamela Franco

Christian Cueva continúa acaparando las portadas de los diferentes medios de espectáculos. Y es que recientemente, se difundió una información que señalaría que el futbolista peruano habría dejado el hogar donde vivía con Pamela López por una presunta promesa a Pamela Franco ¿Será cierto?

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se fue con todo y soltó fuertes declaraciones respecto a la situación que atraviesa Christian Cueva y Pamela López por un supuesto nuevo encuentro con Pamela Franco.

"Porque este fin de semana nosotros hemos investigado y él ya no está durmiendo bajo el mismo techo en la casa que compartía con Pamela López", dijo en un primer momento.

Es así que, de acuerdo a las propias palabras de la 'Urraca', se conoció que el popular 'Aladino' habría dejado el inmueble donde vivía con la madre de sus hijos debido a una promesa hecha a Pamela Franco.

"De repente es algo que le habrá prometido, pues no, a la Pamela Franco. Ella le habrá dicho, 'bueno, ahora demuéstrame', hizo el comunicado diciendo que ya no está con la madre de sus hijos, ahora ya no duerme en la casa de la madre de sus hijos, ¿no? Y está como que solitario por ahí", agregó.