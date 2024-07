Reimond Manco arremete contra Jefferson Farfán por "Enfocados": "Está lucrando a costillas de otros"

Desde hace unos meses atrás, se conoció que Jefferson Farfán no ve con buenos ojos a Reimond Manco luego que este criticara a Paolo Guerrero. Ahora, el exjotita volvió a enfilar contra el ex Alianza Lima por su programa en YouTube, 'Enfocados'.

Este espacio digital goza con un gran éxito desde su aparición gracias a los diversos invitados que han desfilado y el peculiar estilo que han implementado Roberto Guizasola y el sobrino del 'Cuto' Guadalupe.

A la par de los elogios, también han aparecido las críticas y ahora Reimond Manco se suma a esto segundo luego de sus reciente declaraciones. El aún futbolista visitó los estudios del programa 'Doble Punta' que es conducido por Horacio Zimmerman y Pedro García.

Ahí, el ex Alianza Lima aseguró que él también podría hacer un espacio parecido a 'Enfocados' contando diversas anécdotas de muchos futbolistas. Sin embargo, aseguró que tiene códigos y que no le gustaría generar dinero a costas de personas.

"Está lucrando a costillas de otros. Tú sabes muchas cosas que yo he contado, dime no sería bomba. Son cosas que yo puedo contar a amigos internamente, creo que hay formas. Estoy seguro que si hay alguien que quiere meterse en este medio y tuviera la información que yo tengo, no la piensa dos veces, y encima el barro con ventilador y que salpique a quien salpique. Se llamaría 'Embarrados', pero no puedo y no quiero entrar a una guerra", agregó.