¿Por qué le celebró el gol en la cara a Erick Noriega? Edison Flores y su insólita respuesta

Han pasado unos días desde que Universitario venció por 2-1 a Alianza Lima en el clásico jugado en el Estadio Monumental. Una de las imágenes que se volvió viral de este encuentro, fue la de Edison Flores celebrándole un gol crema en el rostro de Erick Noriega.

El 'orejas' generó diversos comentarios en las redes sociales por este accionar al ser un jugador que no acostumbra a protagonizar este tipo de episodios. Incluso, al final del encuentro conversó con los medios y expresó sus disculpas con toda la hinchada por este impase.

Ahora, el atacante merengue utilizó su canal de Twitch para conversar con sus seguidores y explicar como se gestó este polémico acto. Edison Flores aseguró que nunca existió alguna burla o falta con mala intención por parte del defensor de Alianza Lima.

El 'Orejas' aseguró que su reacción se debió a que si rival le había ganado el balón en más de una ocasión y que esto le generó una frustración que no pudo manejar en el momento. Eso sí, el futbolista se mostró arrepentido con el hecho.

"Hubo un lateral. Yo estaba compitiendo con él, me puse a su lado porque me toco ahí. Me estaba ganando varias jugadas, varias divididas, algunas con faltas y otras bien ganadas. Resulta que un lateral me la gana bien, yo estaba frustrado porque estábamos perdiendo. Me quedo con el sinsabor y yo escucho que el grita: '¡Vamos!', indicó en su transmisión.