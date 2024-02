¿Vuelve a Perú? Luis Urruti interesa a poderoso equipo de la Liga 1 para reforzar su delantera

17/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Podría volver. Luis Urruti tuvo un gran paso en Universitario de Deportes y, tras dejar el club 'crema' siendo pieza clave en la obtención de la estrella 27, el delantero uruguayo ahora estaría en el radar un nuevo equipo de la Liga 1. ¿De quién se trata?

Buscan ficharlo

El presunto interés de esta escuadra del torneo local fue dado a conocer por el periodista deportivo Gustavo Peralta, quien actualizó el estado del popular 'Tito' a través de sus redes sociales este sábado 17 de febrero.

Luis Urruti en los planes de Melgar. "Tito", nacionalizado peruano, tiene opciones en el extranjero también pero el cuadro arequipeño busca ficharlo. pic.twitter.com/x1IHPCic96 — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) February 17, 2024

Allí, el también integrante de L1 Radio señaló que el club que querría contar con los servicios de Luis Urruti sería nada más ni nada menos que Melgar de Arequipa, conjunto dirigido por Pablo de Muner y que, a día de hoy, atraviesa por un mal momento en el inicio del campeonato peruano.

"Luis Urruti en los planes de Melgar. "Tito", nacionalizado peruano, tiene opciones en el extranjero también pero el cuadro arequipeño busca ficharlo", se lee en la publicación de X.

Las palabras de 'Tito'

Cabe decir a, hasta la fecha, el reporte sostiene que solo ha sido un interés por parte de los 'rojinegros', que se encuentran urgidos de reforzar su delantera ante la falta de gol que han presentado.

No obstante, como se recuerda, el propio Luis Urruti había indicado en el mes de enero que, tras su aventura en Universitario de Deportes, no volvería a jugar por un club del fútbol peruano que no sean los 'merengues'.

"Me llamaron, por no decir de todos los clubes, casi todos, hablé con muchos clubes, pero sinceramente quiero probar otra liga, otro país. Ya cumplí un ciclo. Si no es en la "U", ya estaba, dejé una huella, es lo más importante", había dicho anteriormente.

Duro momento en Melgar

Hasta la fecha, Melgar de Arequipa no ha obtenido buenos resultados en las tres primeras jornadas de la Liga 1. En dichos encuentros, ha acumulado solo una victoria: fue el agónico triunfo por la mínima diferencia (1 - 0) ante Alianza Atlético de Sullana en condición de local.

Además de este duro comienzo, los 'rojinegros' sufrieron una caída que no tenían en los planes: la temprana eliminación de la Copa Libertadores. Y es que los dirigidos por Pablo de Muner cayeron en la primera ronda ante Aurora de Bolivia luego de perder en el partido de ida en condición de visita para, posteriormente, no poder vencer a los 'altiplánicos' en casa.