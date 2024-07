¿Raúl Ruidíaz vuelve a casa? Jean Ferrari reveló qué pasará entre el delantero y Universitario

¿Volverá Raúl Ruidíaz a Universitario algún día? Muchos hinchas del campeón peruano se han hecho esta pregunta durante los años, y Jean Ferrari finalmente le habría dado una sorprendente respuesta.

En una reciente entrevista con el podcast Trinchera Crema, el administrador temporal de la 'U' precisó que se encuentra analizando junto con Fabián Bustos y Manuel Barreto las posibilidades de fichaje de cara al Torneo Clausura, incluyendo un delantero.

"Hay una posibilidad que la está manejando el área deportiva. No está cerrado, pero dependo mucho lo que me diga Fabián (Bustos) y Manuel (Barreto). Me siento con ellos, hacemos análisis, revisamos. En algunos casos hacemos votación. En ofensiva. No sé exactamente, si es delantero o extremo, pero es ofensivo", señaló.