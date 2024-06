¡Siguen juntos! Ana Paula Consorte es captada en el Estadio Monumental apoyando a Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte se encargó de acabar con todos los rumores de una posible ruptura con Paolo Guerrero, luego de ser captada en una de las tribunas del Estadio Monumental de Ate, apoyando al padre de sus hijos durante el Perú vs. Paraguay.

En medio de una gran ola de especulaciones por una supuesta separación, la modelo brasileña se dejó ver en el coloso 'crema' acompañada sus tres hijos.

Con ello, confirmó que su relación sentimental con el 'Depredador' estaría mejor que nunca, por lo que además, no tendría intenciones de abandonar el país.

Al respecto, fue el portal de espectáculos, 'Instarándula', el encargado de compartir una fotografía en la que aparece la 'garota' vestida con una casaca de cuero roja y llevando en brazos a uno de sus pequeños.

Según información compartida por espacios faranduleros de Brasil, Ana Paula Consorte vivió una dura y tormentosa relación con Maicosuel Reginaldo de Matos, el padre de su primera hija.

Ellos empezaron a salir a inicios del 2013 aunque posteriormente muchos fanáticos catalogaron su romance como uno extramatrimonial debido a que el futbolista se encontraba casado.

Sin embargo, en medio de todas esas salidas, la modelo quedó embarazada de una niña, noticia que, al parecer, no fue del agrado del exjugador de Botafogo, puesto que incluso exigió una prueba de ADN para reconocerla.

Sumado a ello, a finales del mismo años, el portal d Folha de Londrina dio a conocer que Maicosuel aseguraba que la relación que tuvo con Consorte no fue más que un error.

"Lo hice, cometí un error, ella quiere aparecer, entre otras cosas... Cometí un error, fui estúpido y se acabó. Lo admito, me equivoqué al salir con ella. No sé si la hija es mía, pero si lo es, me hago cargo y pago la pensión sin duda. Ella quiere presentarse, no es necesario nada de esto", declaró en aquel momento el deportista.