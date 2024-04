¡Reapareció! Juan Reynoso rompe su silencio tras salir de la 'Blanquirroja': ¿Se acordó de sus pupilos?

13/04/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Con su salida de la 'Blanquirroja' por malos resultados, Juan Reynoso no volvió a pronunciarse frente a los medios de comunicación; no obstante, tras meses de silencio, el 'Cabezón' habló acerca de su futuro como director técnico.

¿Qué dijo el 'Cabezón'?

En entrevista a TUDN de México, el exentrenador de la 'Bicolor' fue cuestionado acerca de sus próximos retos en el balompié. Según indicó, "labrará su camino" para ser nuevamente tomado en cuenta por Cruz Azul, equipo con el que campeonó en la Liga MX durante el 2021.

"Para mí, el fútbol es presente y, en ese presente, uno debe seguir labrándose un camino para que te den la oportunidad un equipo importante como Cruz Azul", declaró.

Pese a lo dicho, Reynoso descartó querer interferir en el proceso de Martín Anselmi, actual DT del equipo 'cementero'. "Sé que hoy el club está en buenas manos, que se están haciendo una linda reestructuración. En su momento se hará. Sí me considero parte importante en la historia del club, pero eso no me da derecho a decir que voy a regresar", mencionó.

¿Qué tan mal le fue a Reynoso en la 'Bicolor'?

La etapa de Juan Reynoso de la Selección Peruana estuvo marcada por la irregularidad, y una decadencia a nivel de resultados en el combinado nacional. Incluso, muchos hinchas comparan el paso del 'cabezón' con algunos de los peores DT que pasaron por la 'Bicolor'.

Juan Reynoso debutó con la 'Blanquirroja' el 24 de septiembre de 2022, perdiendo contra México por la mínima diferencia. Lamentablemente, esa tendencia se mantendría con el paso de los partidos y caracterizó su proceso con Perú.

Al mando de Perú, el 'cabezón' dirigió un total de 14 partidos, donde ganó únicamente en 4 ocasiones, empató 3 veces y perdió 7 veces. Increíblemente, no consiguió ninguna victoria por Eliminatorias, y apenas anotó un gol.

Como si fuera poco, perdió cuatro partidos de forma consecutiva en Eliminatorias con Perú, y registró goleadas contra Japón (4-1) y duras derrotas contra Argentina, Chile e incluso Bolivia.

De esta manera, el exentrenador de la 'Blanquirroja', Juan Reynoso, fue cuestionado acerca de sus próximos retos en el balompié tras su salida del 'Equipo de todos' por malos resultados en las Eliminatorias a la Copa del Mundo.