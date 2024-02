¡Repugnante! Hincha fue captado realizándole tocamientos indebidos a jugador del Sevilla en pleno partido

Este 5 de febrero se jugó el partido por la fecha 23 de La Liga, en donde se enfrentaban el Rayo Vallecano y el Sevilla. En un saque lateral, Lucas Ocampos estaba a punto sacar el balón, cuando de repente un hincha rival le realizó tocamientos indebidos al delantero.

Se ve de forma inmediata la reacción del argentino, que al instante se voltea y trata de encarar al aficionado. Sin embargo, las otras personas salieron en defensa del acosador, que no se movió de su asiento.

Tras unos segundos de para, el árbitro reanudó las acciones, pero el daño ya estaba hecho, siendo un claro abuso sexual en contra del extremo del Sevilla FC. Marcos Acuña, compañero de equipo y de selección, se acercó a Ocampos para calmarlo.

Lo que indignó a la mayoría de personas que comentaron el clip, es que se haya reanudado el partido como si nada hubiera sucedido, cuando lo que se presenció en el Estadio de Vallecas es algo que no se puede repetir.

Ocampos acudió a la rueda de prensa del encuentro, mencionando que nunca se imaginó que tendría que vivir una experiencia similar en su carrera como futbolista.

"Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad es que siempre nos tratan con respeto, pero siempre hay un tonto. Y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar", exclamó el jugador de 29 años.

Además, aclaró que no le hizo nada al hincha porque pensó en sus hijas y que, por respeto a ellas, sentía que no podía reaccionar de mala forma.

"Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no les pase. Esperemos que tomen las represalias que tengan que tomar y ojalá que un tonto como este no manche a la afición que la verdad que se comportó muy bien", dijo Lucas.

Quique Sánchez Flores, director técnico del equipo andaluz, declaró sobre lo sucedido con su jugador, no encontrándole sentido a que hayan personas como el aficionado y que no se haga nada para evitar lo que pasó.

"¿Qué está pasando con las mentes? Hay que darlo vuelta esto. Me preocupa mucho que, más allá de las edades, pasen cosas tan extrañas en los estadios. Hay mucho que revisar a nivel de seguridad y de comportamientos. No vale todo en los estadios, y entre lo que no vale, es tener a gente que no está preparada cerca de los jugadores", planteó.