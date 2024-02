Tony Rosado: La vez que Paloma de la Guaracha reveló el intento de abuso por parte del cantante

En una entrevista explosiva realizada el año pasado para un canal de YouTube, Erika Palomino, conocida como Paloma de la Guaracha, contó una acusación contra el cantante Tony Rosado. La artista afirmó que el cumbiambero intentó sobrepasarse con ella hace seis años. Las revelaciones, hechas frente a las cámaras, generaron un revuelo en las redes sociales y en el ámbito artístico.

Paloma de la Guaracha, visiblemente afectada, no pudo contener las lágrimas al confesar que Tony Rosado intentó abusar de ella al interior de su auto hace seis años, específicamente en Santa Anita. La artista compartió su experiencia durante una entrevista en el canal de YouTube, dejando al descubierto un episodio oscuro de su pasado.