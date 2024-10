Ricardo Gareca se defiende de críticas y arremete contra la prensa chilena: "Ustedes no son técnicos"

La Selección de Chile se viene preparando para recibir a Brasil en el Estadio Nacional de Santiago en el duelo válido por la fecha nueve de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de Ricardo Gareca llega con muchos cuestionamientos por los malos resultados que lo ubican en la penúltima casilla de la tabla de posiciones.

Justamente, el 'Tigre' se pronunció, en conferencia de prensa, en la previa del duelo ante los pentacampeones del mundo donde respondió fuertemente a las ácidas críticas que recibió de la prensa chilena desde que tomó el cargo.

Como se recuerda, Ricardo Gareca ha sido seriamente cuestionado por los medios de Chile por los resultados negativos en Copa América y Eliminatorias y por el enfrentamiento mediático con Arturo Vidal. Por ello, el 'Tigre' aprovechó la presencia de los periodistas para aclarar que respeta todas las opiniones vertidas, pero también precisó que estos nunca serán técnicos.

A su vez, el estratega argentino aseguró que sus declaraciones no son una declaración de soberbia al señalar que los periodistas jamás sabrán como dirigir un plantel de jugadores o de tomar decisiones dentro de la cancha.

"Les digo la verdad con total honestidad, no me molestan las opiniones. Si hay alguien capacitado son los que estamos en el fútbol, ustedes no son técnicos, yo soy técnico porque me dedicó a todo esto. No saben lo que es ser técnico, pueden opinar y eso yo lo respeto, pero nunca van a poder saber desde este lugar porque no son profesionales como yo o los técnicos que nos dedicamos a esto y espero que no lo tomen como un acto de soberbia o como una declaración de soberbia", inició.