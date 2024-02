Ricardo Gareca envía mensaje a los peruanos tras ser DT de Chile: "No me olviden, no los olvidaré"

05/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El reconocido exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, ha dejado un mensaje conmovedor a los aficionados peruanos durante una entrevista en el programa "Arriba mi gente" transmitido por Latina. En medio de la controversia generada por su nuevo rol como director técnico de la selección chilena, 'El Tigre' aseguró que su paso por la Blanquirroja siempre permanecerá en su corazón.

"No me olviden"

Gareca subrayó la conexión emocional que mantiene con el fútbol peruano, a pesar de su nueva responsabilidad al frente de La Roja en Chile. El exfutbolista dejó claro que los colores rojiblancos siguen siendo parte esencial de su identidad como jugador.

"A mí no me gustaría que me olviden, porque yo no los voy a olvidar", dijo emocionado.

Enfatizando que se trata de cuestiones deportivas y no políticas, Gareca hizo hincapié en que su memoria guarda los momentos vividos con la selección peruana, y espera que la afición no lo olvide. "Esto es algo de cada quien, me quedará en mi memoria por el resto de mi vida", agregó.

El estratega argentino, responsable de llevar a la selección peruana a momentos históricos, como la clasificación al Mundial después de 36 años, destacó que su vida profesional continúa y que ahora asume el reto de dirigir a Chile. Sin embargo, reafirmó su agradecimiento y cariño por el tiempo compartido con los jugadores y la afición peruana.

Luchará por ver a Chile en el mundial

La decisión de Gareca de aceptar la oferta de Chile, a pesar de la rivalidad histórica con Perú, fue justificada por el estratega como un compromiso contractual y profesional. Su mensaje refleja no solo el respeto por su trayectoria con la selección peruana, sino también la apertura a nuevas oportunidades en su carrera como entrenador.

"Voy a luchar para que Chile logre los objetivos, ojalá pueda adaptarme de la manera que me adapté en Perú", señaló Gareca, dejando en claro que, pese a su nueva travesía en el país vecino, su legado en el fútbol peruano perdurará.

La incertidumbre sobre como será el futuro de Ricardo Gareca en Chile se mezcla con la nostalgia de los peruanos, quienes guardan gratos recuerdos de su paso por la Blanquirroja. El Tigre ha dejado claro que, aunque cambie de colores en el banquillo, su corazón siempre llevará el rojo y blanco que marcó una etapa inolvidable en la historia del fútbol peruano, ya que nos devolvió a un mundial luego de 36 largos años.