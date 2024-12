¿Ricardo Gareca volvería a dirigir a la Selección Peruana? Esto respondió el 'Tigre'

El entrenador de Chile, Ricardo Gareca, respondió si volvería a trabajar en la Selección Peruana y aseguró que tiene un vínculo especial con el Perú.

En entrevista con el programa 'Bajo presión', el 'Tigre' afirmó que nunca le cerraría las puertas al país por los años que vivió aquí y manifestó que se siente a gusto en el Perú.

"Yo nunca cerraría la posibilidad de Perú porque pasé tantos años allá. Tengo cuestiones personales, entonces yo no le cierro la puerta a nadie y menos a un país en el que me sentí tan a gusto y lo conozco. Me tocó la etapa de dirigir a la 'U', un año y medio, y me tocó siete años y medio con Perú. Entonces, pasé nueve años de mi vida en Perú", declaró.