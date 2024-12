Ricardo Gareca rompe su silencio y se pronuncia sobre el arresto de Agustín Lozano: "Estuvimos al tanto"

Para muchos hinchas del balompié nacional, Ricardo Gareca es tal vez uno de los personajes más queridos de toda nuestra historia gracias a que logró la ansiada clasificación a un Mundial luego de 36 años y por llegar a una final de Copa América luego de más de 40 años. Ahora, el argentino se encuentra dirigiendo a Chile, pero ello no quita el gran cariño que le tiene la gente al popular 'Tigre'.

Como se recuerda, el estratega no culminó de la mejor manera la relación laboral que tuvo con la Federación Peruana de Fútbol tras las negociaciones frustradas con Agustín Lozano y su entorno. Incluso, deslizó que estos no trataron como se debía a su hijo y su abogado por lo que dio por finalizadas las conversaciones.

El pasado 7 de noviembre, el presidente de la FPF fue arrestado por agentes de la Fiscalía y la PNP al ser acusado de liderar una organización criminal denominada 'Los Galácticos'. El hecho causó gran revuelo en el ambiente futbolero nacional y también llegó a los ojos y oídos de Ricardo Gareca.

Por ello, en una reciente entrevista con el canal de YouTube 'A Presión', el 'Tigre' habló por primera vez sobre lo sucedido señalando que prefiere no entrar al detalles y que ese es un tema del que se encargará la justicia. Además, indicó haberlo visto en la premiación de la Copa Sudamericana por lo que supuso que sería inocente.

"Esos son temas que desconozco totalmente. No voy a opinar de algo que tiene que ver la justicia, con cosas personales. Solamente le compete a la justicia. Estuvimos al tanto de los acontecimientos que han pasado, pero después vi que estuvo en la entrega de premios de la Sudamericana y ello habla de que, bueno, exista la posibilidad de que todo lo que se habló no haya sido verdad. De eso se va a expresar la justicia", indicó.

En otra parte de la conversación, el exentrenador de la Selección Peruana reveló que dio por finalizada las negociaciones con la FPF cuando sus dirigentes no atendieron a su hijo, hecho que le causó gran molestia por los años de relación que ambas partes tenían.

"Aparte de las condiciones, que no se presentara, cuando está mi hijo de por medio y que no se le atienda, conjunto con mi abogado, es algo que en una relación de confianza como la que había, directamente yo lo di por terminado. La prensa sabía lo que se iba a toca en esa reunión y yo no lo sabía", añadió.