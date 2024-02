Richard Acuña confirma que le compraron boletos de avión a Guerrero: "Lo esperamos el martes en Trujillo"

No hay marcha atrás. Todo parece indicar que Paolo Guerrero deberá cumplir el contrato que firmó con el Club Deportivo Universidad César Vallejo (UCV), ya que el dirigente del club, Richard Acuña, afirmó que ya le compraron los boletos de avión al jugador para que pueda llegar a Trujillo.

La tarde de ayer, después del enfrentamiento entre la UCV y Sport Huancayo, Richard Acuña brindó declaraciones a los medios y afirmó que pese al pedido de exoneración de 30 días (mismo que fue rechazado), esperan que el 'Depredador' cumpla su contrato con el 'Cuadro poeta'.

"Él estaba solicitando el exoneración de los 30 días y nosotros hemos dicho el día de ayer que no la aceptamos (...) lo estamos convocando para el día martes, esperamos que se pueda convencer y llegar al club que tanto lo ha respaldado", indicó.

Asimismo, confirmó que el jugador ya tiene los boletos de avión comprados, esto en medio de rumores que había solicitado un avión privado para movilizarse entre Brasil y Trujillo.

Cuando el encuentro entre Sport Huancayo Vs UCV estaba a pocos minutos de finalizar, el cuadro poeta emitió un comunicado en redes sociales donde abordaba diversos temas respecto al contrato que Paolo Guerrero tiene con el cuadro trujillano.

Cabe resaltar que, hace unos días el futbolista también emitió un comunicado en le que indicó que nadie ha garantizado su seguridad y reafirmó que teme por la vida de sus seres queridos.

"No existe ninguna promesa que garantice que no les pasará nada; y transar con la delincuencia no puede ser el camino para resolver este problema. Siento que, así como defiendo la camiseta de mi país en la cancha dando lo mejor de mí hasta el último momento, debo proteger a mi familia", agregó el 'Depredador'.