¡Rival de temer! Entrenador de LDU de Quito llenó de elogios a Universitario: "Será complicado"

El próximo martes 2 de abril, Universitario chocará con el poderoso LDU de Quito por la Copa Libertadores. De cara a calentar la previa, el entrenador de la visita, Josep Alcácer, llenó de elogios a los campeones nacionales.

En una reciente entrevista con Radio Ovación, el técnico señaló que se siente cómodo por competir en la competencia internacional, y destacó la gran hinchada que tiene Universitario.

Alcácer también reveló detalles de su juego, explicando que LDU no juega exclusivamente con un sistema, y que se ha concentrado en realizar un trabajo conjunto para hacer del equipo uno polivalente.

"No fue un 4-4-2, era más un 4-2-3-1, pero tenemos mucho más potencial arriba para aprovechar. Este cuerpo técnico no está casado con un solo sistema, se demostró que hemos cambiado y ajustado el sistema con base en lo que necesita el equipo y al rival, nosotros queremos ganar y no pasa por un sistema. Me siento feliz porque tengo potencial arriba y muchos perfiles", detalló.