¡Se molestó! Fossati explota contra la filtración de su alineación: Si descubro a ese 'sapo', se va

El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Jorge Fossati, dejó un contundente mensaje en conferencia de prensa. Y es que el DT de la 'Bicolor' mostró todo su malestar por la filtración de su alineación antes de enfrentar a Nicaragua. ¿Qué dijo el 'Nonno'?

Las palabras del estratega uruguayo tuvieron lugar tras la victoria de la 'Blanquirroja' en el Estadio Alejandro Villanueva. Allí, el exdirector técnico de Universitario sorprendió al pronunciarse sobre un hecho que le causó molestia en la previa del partido: la filtración de su once.

Al respecto, Jorge Fossati aseguró que si descubre quién es la persona que brinda dicha información a la prensa, lo separará de la Selección Peruana inmediatamente.

"Por más que yo no les diga, ustedes dan los equipos. Son muy suspicaces, muy atentos en su trabajo y eso me pondría muy feliz sin ningún problema. El tema es que si son amigos de algún 'sapo', traten de cuidarlo, porque ese 'sapo', si lo descubro por hacerles algún favor, se va de la Selección al minuto. No lo espero ni una hora, se va, sea quien sea", declaró.