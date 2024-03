Universitario: ¿Lo quiere fuera? Fabián Bustos opina sobre la situación de Christopher Olivares

El director técnico de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, resolvió las dudas sobre el futuro de Christopher Olivares en el club crema, aclarando sus pensamientos sobre el jugador, y respondiendo a la gran duda sobre si desea que se mantenga a sus órdenes.

El estratega argentino rompió su silencio tras las diversas especulaciones que hubieron sobre lo que ha dicho el entorno del 'Zancudito', que está pasando por un momento difícil en los últimos meses.

"Hoy sí cuento con él . Hay muchas cosas de las que salen y no son reales. Obviamente consumo algo de lo que sale en redes. Se habla de que como no lo traje, no lo tengo en cuenta, para nada. Es un jugador que me gusta, tiene una capacidad importante. Para mí está en mis planes", afirmó.