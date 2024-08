Sebastián Rodríguez y su POLÉMICO mensaje tras empate con Sporting Cristal: "Fuimos superiores"

El futbolista Sebastián Rodríguez decidió pronunciarse sobre el reciente empate 0-0 ante Sporting Cristal y asegurar que Alianza Lima fue superior en el partido por la fecha 7 del Torneo Clausura, en el Estadio Nacional.

Una vez finalizado el encuentro deportivo, el volante uruguayo, Sebastián Rodríguez, se unió a la conferencia de prensa del DT de Alianza Lima, Mariano Soso, para dar a conocer sus impresiones sobre el rendimiento de la escuadra íntima en la cancha.

Es allí cuando decidió dejar un picante mensaje al equipo rival, asegurando que sintió que fueron superiores a ellos porque estuvieron 'mejor parados' y tuvieron mayores intentos de anotar un gol para seguir avanzando en el torneo.

A su vez, aplaudió el gran desenvolvimiento que tuvo su compañero, el guardameta Ángelo Campos, al defender el arco blanquiazul, sosteniendo que el cuadro rímense solo se limitó a controlar el balón, pero no a "asustarlos con intentos de goles".

"Ellos controlaron más el balón, pero el Mono (Campos) no tuvo ninguna atajada ni intervención importante", comentó el jugador de Alianza Lima.

En esa misma línea, no pudo evitar ser consultado por los medios de comunicación por su fallido gol de penal, que pudo ser una clara oportunidad para que los aliancistas tengan mayor ventaja, por ello, Rodríguez sostuvo que se encuentra molesto consigo mismo porque no puede creer lo que pasó, ya que en otros equipos él nunca había pasado por esa situación.

Asimismo, reiteró que se va con un 'sabor amargo' por el empate y no haber sido de gran ayuda. Sin embargo, aseguró que seguirá esforzándose para seguir 'en pie de lucha'.

"Es una situación de fútbol, me voy con tristeza y amargura por no poder ayudar al equipo. Me ha tocado siempre patear los penales en los otros equipos y no había fallado hasta el día de hoy. (...) Pero a seguir", afirmó.