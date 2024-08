Diego Rebagliati cuestiona convocatoria de Santiago Ormeño: "La única explicación es que juega en altura"

27/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana inició los trabajos con los jugadores del torneo local luego que Jorge Fossati diera a conocer este último domingo la lista de convocados para las fecha doble de Eliminatorias. Como siempre, esta nómina ha causado más de un cuestionamiento por los futbolistas incluidos y por los que quedaron afuera.

Por ejemplo, Santiago Ormeño pegó la vuelta al combinado patrio luego de buen tiempo de no haber sido considerado. El atacante recibió una oportunidad por el estratega uruguayo luego de su buen presente en Puebla donde ha sido titular en las últimas jornadas de la Liga MX. Sin embargo, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, expresó su disconformidad por el llamado del atacante en mención.

El panelista del programa 'Al Ángulo' aseguró que en las anteriores presentaciones del delantero con la Selección Peruana no ha demostrado lo suficiente para volver a ser convocado. No obstante, dejó en claro que su presencia se explicaría porque actualmente juega en un club de altura en México y esto sería un dato no menor, pues el duelo ante Ecuador se jugará en Quito.

Sin embargo, el exgerente de Sporting Cristal también expresó su extrañeza por la ausencia de Matías Succar para esta fecha doble de las Eliminatorias debido a su buen presente en Alianza Lima.

🎙@Diegoreba22: "La única explicación que puedo encontrar sobre la convocatoria de Ormeño es que juega en altura. Además, un jugador alto con ese biotipo puede ser útil si necesitamos buscar un resultado cuando estemos en desventaja en el marcador".#AlÁngulo 🥅⚽ pic.twitter.com/hJJD0vcdDY — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 27, 2024

"La única explicación que puedo encontrar es que juega en altura y es muy probable que Perú juegue mucho tiempo en campo propio por lo que puede pasar que estemos abajo y tener un jugador alto con ese biotipo puede ser útil si necesitamos buscar un resultado cuando estemos en desventaja en el marcador", inició.

"Lo que me sorprende es la ausencia de Matías. Lo convocó cuando no jugaba en Mannucci, después habló que estaba maravillado de lo bien que había trabajado en la Copa América y ahora que está de titular en Alianza Lima, que juega tres partidos, tengo entendido que Mariano Soso está contento con él y cuando está en mejor momento, ahora no lo llama. No tengo duda que va volver por lo que me sorprende que en una lista tan larga no lo hayan incluido", añadió.

De esta manera, Diego Rebagliati, reconocido comentarista deportivo, expresó su cuestionamiento por la reciente convocatoria de Santiago Ormeño a la Selección Peruana. El panelista de TV dejó en claro que el delantero no ha hecho los méritos suficientes para ser considerado por Jorge Fossati y resaltó la ausencia de Matías Succar.