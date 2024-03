Selección Peruana: Oliver Sonne y su sorpresiva reacción tras ser convocado por Fossati

12/03/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El lateral derecho del Silkeborg de Dinamara, Oliver Sonne no pudo ocultar su emoción por saber que el DT de la Selección Peruana, Jorge Fossati lo convocó para jugar en los partidos amistosos internacionales ante Nicaragua y República Dominicana este 22 y 26 de marzo respectivamente.

¡Sonne convocado!

A través de sus redes sociales, el popular Vikingo reaccionó a la noticia y compartió en sus historias de Instagram una foto donde aparece acompañado de los otros delanteros convocados como Paolo Guerrero y José Rivera, y agregó un corazón rojo al lado, dando cuenta de su ilusión por regresar a Lima y entrenar junto a sus compañeros desde este domingo para estar al 100% cuando tenga que defender la casaquilla bicolor.

El joven futbolista de 23 años no duda en mostrarse contento de poder demostrar sus habilidades y dominio del balón, tras no lograr hacerlo durante la era de Reynoso, quien lo llamó por primera vez para la fecha doble de las Eliminatorias ante Chile y Argentina, pero no logró salir a la cancha, dejándole un sinsabor.

Sin embargo, ello no fue impedimento para acabar con sus ilusiones de representar al Perú ante los partidos de la FIFA completamente.

Oliver Sonne emocionado de jugar en la Selección Peruana.

¿Qué dijo Fossati sobre Oliver Sonne?

El lunes 11 de marzo, el entrenador Fossati dio a conocer la lista de los jugadores que fueron convocados para jugar con la Bicolor, entre los que llamó la atención el nombre del peruano-danés de 23 años.

Durante la conferencia, el técnico uruguayo manifestó su incomodidad por la cantidad de rumores que rodearon el llamado de Sonne, en los cuales se dejaba entrever que nunca estaba en su mente llamarlo para jugar por Perú.

"Se especula tanto. Está el que quiere informarse y después habla, y está el que tira lo que siente o piensa. ¿Cuándo dije que Sonne no tenía chances o no lo iba a traer? Dije, y repito, yo no traigo a nadie por presión o por tener club de fans. (...) En definitiva, queremos verlo de verdad. Para eso, tenemos que verlo entrenando y, dentro de lo posible, que es la idea, jugando. Sino siempre vamos a seguir en lo que podría haber sido", señaló.

Lista completa de convocados

Porteros: Pedro Gallese, Diego Romero, Carlos Cáceda, Renato Solís.

Defensores: Anderson Santamaría, Erick Noriega, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Carlos Ascues, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Miguel Trauco, Andy Polo y Marcos López.

Mediocampistas: Wilder Cartagena, Martín Távara, Sergio Peña, Jesús Castillo y Piero Quispe.

Atacantes: Joao Grimaldo, Franco Zanelatto, Bryan Reyna, Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero, Alex Valera, Edison Flores, José Rivera.

De esta manera, Oliver Sonne se vio emocionado tras saber que el DT Jorge Fossati lo convocó para jugar con la 'Blanquirroja' ante Nicaragua (22 de marzo) y República Dominica (26 de marzo). Todos sus hinchas esperan que esta vez, el joven deportista pueda salir a la cancha y demostrar a todos sus mejores habilidades con el balón.