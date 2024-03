Selección Peruana: ¿Podrá recuperarse? Paolo Guerrero habla del cómo avanza la recuperación de su dolor

17/03/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, dio una entrevista exclusiva a ATV Deportes, en donde pudo dialogar sobre el cómo le esta yendo en su recuperación de la fuerte patada que le propinaron en el UCV vs Sport Boys, pues no se sabe su por ese dolor exista la posibilidad de que no dispute minutos en los amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana.

Al ser cuestionado por el cómo se sentía físicamente, era inevitable conversar sobre lo sucedido en el encuentro disputado en el Callao, en donde preocupó a muchos aficionados del equipo trujillano y a sus fanáticos que esperaban verlo en la escuadra nacional.

"Todavía tengo un hematoma, a la hora que me hacen el drenaje siento un poco de dolor, pero ha bajado bastante la hinchazón. Los dos primeros días (tras duelo ante Sport Boys), se me hinchó mucho, no podía mover los dedos, me preocupó mucho, justamente me hicieron rayos X, felizmente no arrojo ninguna lesión", dijo.

Tras descartar todo tipo de lesión, exclamó que su viaje a Brasil fue por un tema de fisioterapia, para poder encontrarse en condiciones mejores, además que aprovechó a visitar a la familia, con la que finalmente pudo viajar a Lima, según lo publicado por Ana Paula Consorte a través de la red social 'Instagram'.

"Conforme a eso comencé a hacer fisioterapia en Río de Janeiro, tuve que viajar por la familia, pero ya me encuentro en condiciones para trabajar con normalidad", explicó.

Sobre la salida de Roberto Mosquera

El 'Depredador' finalizó dejando algo de polémica con sus declaraciones, pues mencionó que Roberto Mosquera le había dado otros motivos por los cuales terminó saliendo de UCV, a pesar que inicialmente él pensó que la decisión había pasado por un tema de salud,

"Yo no sabía, le mandé un mensaje al 'profe' sobre el problema que tiene en la ciática. Yo pensé que su salida había sido por tema de salud, pero el 'profe' me dijo otra cosa", se sinceró.

Recordemos que el club Universidad César Vallejo (UCV) anunció que Roberto Mosquera había dejado de ser el entrenador del equipo trujillano tras mutuo acuerdo. Ello tras los malos resultados de la institución pese a la contratación de delantero mundialista con la escuadra nacional. La medida fue dada a conocer por la propia UCV mediante un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales al mediodía de este viernes 15 de marzo.

De esta forma, Paolo Guerrero descartó que el dolor que sufre por el hematoma, no lo alejará de poder jugar los amistosos de la Selección Peruana este 22 y 26 de marzo,