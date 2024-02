¡Su primer reto! Jorge Fossati enfocado en la Copa América: "Tengo 30 jugadores en la cabeza"

Jorge Fossati, actual técnico de la Selección Peruana, está próximo a tener su primera prueba de fuego en la tan esperada Copa América. En dicho torneo, el estratega uruguayo buscará sumar victorias junto a los jugadores que lleguen a ser convocados.

En entrevista con 'DsportsPE', Fossati contó con detalles cómo es que se proyecta para la competición que reúne a todas las selecciones del continente americano.

En ese sentido, afirmó que ya tiene en mente alrededor de 30 jugadores que formarían parte de su primer convocatoria como DT de la 'Bicolor'.

"Yo diría que hay 30 en mi cabeza. Tenemos que afinar el lápiz y bueno, no excedernos en número de citaciones. Ya para marzo si te haría 40 (jugadores), son pocos días y no puedes atender a todos como se merecen y por lo tanto debemos reducir el grupo lo más posible", inició diciendo.

Enseguida, fue claro al mencionar que por ahora debe priorizar a los futbolistas que cree son idóneos para asumir este nuevo reto en la Selección Peruana.

"Tener a todos los que están acá y afuera, para priorizar a los jugadores que creamos idóneos para estar en la selección. Si está afuera o acá no me cambia para nada. El jugador que rinde en Primera División perfectamente lo podría hacer en otra liga", añadió.

En otro momento fue consultado respecto a si se siente como un entrenador o simplemente un seleccionador tras la salida de Juan Reynoso y el poco tiempo que queda para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Ante ello, el uruguayo aseguró sentir confianza debido a que la Copa América servirá para poder medirse y pasar tiempo con los jugadores, además de consolidarse.

"Yo me considero un entrenador y me siento mucho más fuerte como le debe pasar a todos. Cuando vos podes tener a los jugadores y trabajar, esa es una variante que no te llegué a contar, de por qué tengo confianza en las Eliminatorias porque, entre hoy y el partido contra Colombia, tenemos la Copa América", manifestó.