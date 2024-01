¡Polémico! 'Chemo' del Solar se pronunció respecto a la ausencia de importantes futbolistas en la convocatoria Sub-23

La reciente convocatoria de José 'Chemo' del Solar en la selección Sub-23 ha generado polémica, pues no cuenta con importantes futbolistas que vienen teniendo recorrido en Liga 1. El técnico, fiel a su estilo, respondió respecto a estas polémicas y a otros temas en una conferencia.

El estratega nacional indicó que él "no debería estar" entrenando al equipo Sub-23 de Perú, y que su trabajo es momentáneo.

"Yo no debería ser el entrenador de la Sub 23, porque la Sub 23 siempre ha sido dirigida por el comando técnico de la selección. Las circunstancias se dieron para que este aquí", expresó.