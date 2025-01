"Todo se puede": Fossati no pierde la fe y confía en la clasificación de Perú al Mundial 2026

21/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En diálogo con Exitosa, ,el exentrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, aseguró que la 'Bicolor' aún puede clasificar al Mundial 2026, pese a estar en el último lugar de las Eliminatorias.

Jorge Fossati y su relación con la FPF

En conversación con nuestro medio, el 'Nonno' indicó que no tiene ninguna queja de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), afirmando que tuvo todas las facilidades para realizar su trabajo. También, apuntó que se lleva la mejor imagen de los jugadores y del hincha de la 'Blanquirroja'.

"Nosotros en todo este año hemos tenido todo lo que un profesional puede aspirar para hacer un buen trabajo. Yo no tengo ninguna una queja con la Federación. Nosotros hicimos lo que le prometimos a la gente, asumimos un compromiso muy complejo, pero no estamos arrepentidos (...) Me voy con una excelente imagen de los jugadores y del propio hincha, que es lo mejor que tiene la Selección Peruana", declaró.

Asimismo, Jorge Fossati manifestó que clasificar a la Copa del Mundo 2026, si el plantel mantiene una mentalidad ganadora, la cual debe ser apoyada por los aficionados.

"(¿Se le puede decir al hincha de la 'Bicolor' que aún es factible clasificar a la Copa del Mundo 2026?) Por supuesto que es así. Mientras siga teniendo la Selección la actitud que tiene el plantel y el apoyo de ellos (los hinchas), todo se puede conseguir", agregó.

Fossati se enteró de la renuncia de 'Chemo' por la prensa

Por otro lado, el estratega uruguayo reveló que se enteró de la renuncia de José del Solar a través de la prensa. No obstante, aclaró que el caso de 'Chemo' es distinto al suyo y al de Juan Carlos Oblitas, debido a que ellos no renunciaron.

"Me enteré lo de 'Chemo' estando acá en Uruguay. Hace pocos días me enteré por la prensa (...) La verdad que con 'Chemo' no hablo hace rato y no sé cuál fue la situación. Son tres casos diferentes, ni Oblitas yo hemos renunciado (...) Vi chicos (en la sub20) con buenas condiciones, con un muy buen trabajo del cuerpo técnico", contó.

Al ser consultado sobre su futuro, el 'Nonno' indicó que, cuando empezaron a trascender rumores de su salida de la 'Bicolor', le llegaron propuestas de clubes de Sudamérica.

"No soy de andarme planificando. Yo escucho. Si me gusta, sigo escuchando. Si no me gusta, aborto de entrada el tema. En la segunda quincena de diciembre, cuando empezó a trascender (nuestra salida) hubieron propuestas de un par de equipos de Sudamérica. Uno de Brasil, uno de Colombia y de un equipo del golfo, pero yo no estaba en condiciones ningunas de estar escuchando", mencionó.

De esta manera, Jorge Fossati señaló que la Selección Peruana aún tiene posibilidades de clasificar al Mundial 2026, a pesar de su complicada situación en las Eliminatorias.