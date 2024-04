¡Tremendo! Marcelo y Felipe Melo llenaron de elogios a Kevin Serna tras partidazo con Alianza Lima

Imagina jugar un partido contra Marcelo y Felipe Melo, y que tengas un rendimiento tan bueno que ambos 'cracks' te feliciten después del mismo. Esto le pasó a Kevin Serna, luego del último partido de Alianza Lima.

Aunque suene difícil de creer, el delantero colombiano reveló que después de la finalización del encuentro entre los blanquiazules y Fluminense por la Copa Libertadores, ambos futbolistas se acercaron a conversar con él.

Serna quedó muy sorprendido, pues el exjugador de Real Madrid y su compañero tuvieron palabras de felicitación por su gran rendimiento.

"Son excelentes seres humanos. Hablaron conmigo, me felicitaron. (Me dijeron) muy buen partido, que siga así", declaró el colombiano tras el partido.

Es complicado poner en contexto cómo se debe haber sentido Serna en aquel momento, pues si uno de los mejores laterales de todos los tiempos y uno de los futbolistas más duros del planeta te llenan de elogios, no puedes sufrir otra cosa más que una inyección de confianza.

Se espera que el extremo blanquiazul padezca de ello, pues Alianza necesita de su atrevimiento y verticalidad en los próximos partidos. Sobre todo, en un rol más ofensivo como el que tuvo ayer.

Kevin Serna suma un gol y seis asistencias con el cuadro 'íntimo' en lo que va de la temporada 2024, y se espera que mejore sus registros en ataque durante los próximos partidos.

Como si no fuera suficiente, el entrenador de Fluminense, Fernando Díniz, también le dedicó unas palabras a Serna, pero en esta ocasión se refirió a la forma cómo ingresó entre los defensores de su equipo.

En esa línea, realizó un balance general del rendimiento del 'Flu' en su primer partido de Copa Libertadores, donde empataron por 1-1 frente a Alianza Lima.

"No apareció libre (Kevin Serna) porque lo dejamos libre. El motivo de que apareciera con posibilidades de rematar fueron los errores que el equipo no suele cometer. El equipo no falla pases. Ofrecimos muchos contraataques. En ese momento, cuando fallamos el pase en la primera línea de construcción, tuvieron la oportunidad", señaló en rueda de prensa.