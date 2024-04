Ivana Yturbe confiesa que Beto da Silva la perseguía desde los 15 años: "Solo le faltaba ponerse a llorar"

08/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer Ivana Ytube ha generado revuelo en las redes sociales al compartir un video en su cuenta oficial de TikTok en el que aparece junto a su pequeña hija y realiza una fuerte confesión sobre su relación con el futbolista Beto da Silva, ¿qué dijo?

Sin pelos en la lengua

En el video compartido en sus redes sociales, la modelo interpreta la famosa canción "Tango llorón" de la exitosa serie "Patito Feo". Ivana y su hija recrean una escena memorable del programa, entonando juntas la letra de la canción con mucho entusiasmo y expresividad.

La parte de la canción seleccionada por Ivana para el videoclip cuenta la historia de una joven que enfrenta el acoso de un pretendiente no deseado ¿Qué tiene que ver Da Silva? La letra narra cómo la protagonista rechaza de manera firme y decidida los avances del joven, demostrando su independencia y autoestima.

"Y si alguna vez te miré fue porque tuviste suerte. Él me imaginaba una chica fácil, yo me preguntaba 'Y ese man que hace'. Me miró a los ojos, me quiso besar, lo corté de una y lo mandé a pasear. Me pidió disculpas muy desesperado, y yo le grité 'bórrate tarado'. Él me dijo 'Dame una oportunidad', solo le faltaba ponerse a llorar", se escucha en la canción que Ivana Yturbe interpreta efusivamente.

¡Fuerte confesión!

La parte más controversial llena con la descripción del video, donde añade un toque personal a la interpretación, comentando de manera divertida a su hija: "Aquí casual contándole a Almu como su papá me perseguía desde los 15".

@ivanayturbe Aqui casual contandole a Almu como su papá me perseguía desde los 15 😳😅 ♬ sonido original - Vivian Ossa

La elección de esta canción y la forma en que Ivana la presenta en su cuenta de TikTok ha generado diversas reacciones entre sus seguidores y en la comunidad en línea en general. La figura de Ivana Ytube, conocida por su presencia en redes sociales y su estilo de vida público, ha sido objeto de atención en numerosas ocasiones.

Esta última publicación no ha pasado desapercibida, alimentando el debate sobre los límites entre lo privado y lo público en las plataformas de redes sociales, así como sobre la influencia que las figuras públicas ejercen en sus seguidores.

Más allá de las opiniones divididas que pueda suscitar, el video de Ivana y su hija interpretando "Tango llorón" ha capturado la atención de una amplia audiencia, demostrando una vez más el poder de las redes sociales para crear y difundir contenido variado y relevante en la era digital.

