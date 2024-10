Universitario buscaría fichar a figura del fútbol ecuatoriano de cara a la próxima temporada

04/10/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario sigue a paso firme en su lucha por obtener el título nacional en este 2024 que es un año especial al ser el de su esperado centenario. Por ahora, los dirigidos por Fabián Bustos marchan punteros del Torneo Clausura a tres puntos del segundo lugar que es Alianza Lima. Con solo cuatro fechas por jugarse, los cremas tienen todo encaminado para coronarse en este segundo campeonato y por ende, proclamarse bicampeones del fútbol peruano.

Y a la par de lo futbolístico, la directiva encabezada por Jean Ferrari ya comienza a trabajar en el armado del plantel 2025 para volver a pelear en el ámbito local y dar el golpe en la Copa Libertadores. Por ello, desde Ecuador llegó una noticia en las últimas horas acerca de un futbolista que estaría bien visto por la dirigencia para unirse a las filas del club de Ate en la siguiente temporada.

Pensando en el 2025

Según la página de X (antes Twitter) Mercado Fútbol, Universitario estaría interesado en hacerse con los servicios de Miguel Parrales que actualmente pertenece al Orense de la primera división de Ecuador. El delantero de 28 años cuenta con un buen promedio en la segunda ronda de la Serie A de Ecuador donde lleva anotado siete goles en ocho partidos.

El jugador fue formado en Manta FC y en el 2014 dio el gran salto al fútbol europeo para fichar por el Villarreal. Sin embargo, la cosa no salió como lo esperaba y en el mismo año pegó la vuelta a su país para fichar por El Nacional.

#CONFIRMADO el @Universitario de Perú 🇵🇪 estaría interesado en Miguel Parrales para la próxima temporada, pedido de Fabián Bustos pic.twitter.com/WXGVXQFRBP — Mercado Futbol EC (@MercadoFutbolEC) October 4, 2024

Los refuerzos del centenario

Como se recuerda, los refuerzos del 2024, año del centenario, no estuvieron a la altura de lo que se esperaba y pedían los hinchas pues Diego Dorregaray y Christopher Olivares no estuvieron a la altura de lo esperado generando duras críticas contra la dirigencia. Incluso, el propio Jairo Concha no termina de llenar a los aficionados con su rendimiento en el campeonato.

El único que hasta el momento mostró un rendimiento destacado es el portero Sebastián Britos. Por ello, la directiva no quiere volver a equivocarse en el armado del plantel como sucedió en esta temporada.

De esta manera, Universitario ya estaría pensando en el armado del plantel para el año 2025 y estaría interesado en el delantero de 28 años, Miguel Parrales. El atacante milita actualmente en el Orense donde ya lleva convertido siete tantos en ocho partidos.