Universitario de Deportes: Jorge Fossati cuenta por qué no convoca a Yuriel Celi

No cabe duda que Universitario de Deportes vive su mejor momento en la temporada, se encuentra invicto en los últimos cuatro partidos. Sin embargo, la actualidad de Yuriel Celi es completamente distinta. En ese sentido, el estratega merengue, Jorge Fossati, contó las razones por las qué no convoca al volante chalaco.

Inicialmente, el estratega uruguayo mencionó que no tiene nada contra el jugador, sino que se trata de una decisión netamente profesional. Asimismo, recordó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le permite un número limitado de futbolistas y no puede incorporar a todo el plantel en cada una de las fechas.

"Nada en su contra. Una de las tareas que uno debe hacer, tal vez la más ingrata, es elegir. Y bueno, la Federación o Confederación me da un reglamento y no puedo hacer nada allí. Ni jugar con más de 11, ni poner a más en el banco de lo que se me autoriza. El plantel no es 11, ni 20, ni 21, ni 22", declaró en una cadena internacional.