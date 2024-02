Universitario de Deportes: El mensaje de Fabián Bustos que ilusiona a los hinchas 'cremas' con la Libertadores

El entrenador de Universitario de Deportes ('U'), Fabián Bustos, envió un mensaje que ilusiona a los hinchas 'cremas' con la Copa Libertadores.

En declaraciones para Liga 1 Max, el director técnico argentino elogió al cuadro de Ate y aseguró que encontró una institución con mucho crecimiento y muy organizada a nivel de prensa, marketing, logística, lugares de entrenamiento, etc.

"Me encontré con una institución con mucho crecimiento y muy organizada no solo en fútbol, sino en prensa, marketing, logística, lugares de entrenamiento, el estadio que es hermoso. Me encontré con un plantel competitivo, una administración seria y organizada. Es muy difícil que llegues a un lugar que está bien. Soy un privilegiado", comentó Bustos.