Universitario: Excampeón con los cremas admite tener una mala relación con Aldo Corzo ¿De quién se trata?

En el ámbito futbolístico, es común que surjan ciertas controversias entre jugadores, las cuales suelen resolverse internamente. En una entrevista reciente, Carlos Orejuela, excampeón con Universitario de Deportes, compartió un breve episodio que vivió junto a Aldo Corzo, actual capitán del equipo.

El ex delantero crema recordó un intenso intercambio de palabras con Corzo durante un partido hace algunos años. Incluso mencionó que sus compañeros tuvieron que intervenir para evitar que la situación escalara. Además, siente que hay más cosas para hablar entre ambos.

Orejuela fue invitado recientemente al programa 'La pelotita parada', conducido por Daniel Aliaga y Piero Prainuzzo en el canal de Carlos Orozco. Durante la entrevista, el popular 'Flaco' compartió varios momentos de su carrera como futbolista profesional, pero el enfrentamiento con Aldo Corzo captó la atención.

"En un partido, era Sport Boys-San Martín o Ayacucho-San Martín. Era un lateral para nosotros y Corzo me dice 'dámela, dámela'. Pensé que era para ellos y yo se la doy. Tira el balón largo y es gol de ellos. Los demás me dicen '¿por qué se la das?'. Yo le digo a Aldo 'pero no me dijiste...'; y él dice 'no', que no sé qué. Entramos al área y se pone un poco altanero", narró.