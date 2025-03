"Uno tiene que saber en qué momento no puede seguir": Raúl Ruidíaz sobre un posible regreso a la selección

Raúl Ruidíaz fue le invitado estelar del estreno de la nueva temporada del podcast de Jefferson Farfán. Allí el delantero fue cuestionado por si aún pensaba en regresar a la selección peruana, a lo que respondió que su momento en la 'blanquirroja' ya está terminado.

La 'Pulga' aún continúa sin equipo, pero descarta que su tiempo en el fútbol esté lejos de terminar. El jugador de 34 años está a la expectativa de dónde jugará este año, en lo que muchos rumores indican un regreso al fútbol peruano, aunque no a la U.

Pese a ser uno de los jugadores peruanos con una carrera estable y destacada en el extranjero, el atacante no pasó los mejores momentos mientras defendía la camiseta de la selección peruana. Se le criticó mucho su desempeño, sobre todo por la falta de gol para ser uno de los mejores delanteros de la MLS.

Esto le trajo cada vez menos minutos en el equipo 'bicolor', sobre todo tras la marcha de Gareca y el inicio del proceso clasificatorio al mundial 2026. Por ello, como invitado estrella del programa 'Enfocados' se le consultó si estaba en sus planes volver a la convocatoria nacional.

"No, ya no. No lo tomes como si mi mentalidad se está quebrando. No, mi mentalidad sigue siendo la misma, pero a veces uno tiene que saber en qué momento ya no se puede continuar", precisó.