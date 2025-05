Va con todo: Alianza Lima presentará su mejor once para recibir a Cienciano en Matute

01/05/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima volverá a la acción en el Torneo Apertura este viernes 2 de mayo cuando reciba a Cienciano en el Estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos no pudieron jugar su encuentro anterior ante Comerciantes Unidos en Cajabamba y ahora van por los tres puntos para no dejar que el rival de toda la vida se siga alejando en la tabla de posiciones.

Va con todo

Como se recuerda, el club blanquiazul no logró aterrizar en Cajamarca debido a condiciones climáticas no favorables por lo que la Liga 1 decidió reprogramar el cotejo. Habiendo pasado la página de este episodio, Néstor Gorosito prepara a su mejor once posible para volver a sumar de tres en el campeonato local.

Luego de las críticas sobre Ángelo Campos, el estratega argentino opta por darle el titularato al boliviano Guillermo Viscarra. La defensa ante los cusqueños será la de lujo ya que contará con Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco.

La volante contará con un regreso esperado el cual es Pablo Ceppelini. El uruguayo superó la lesión que lo alejó durante semanas de las canchas y estará en esa zona del campo al lado de Erick Noriega y Pablo Lavandeira.

Adelante tampoco tocará nada ya que se mantendrán el trío de delanteros que ha dado resultados en los últimos encuentros: Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco; Noriega, Lavandeira; E. Castillo, Quevedo, Ceppelini; Guerrero. El equipo que proyecta Alianza Lima para enfrentar a Cienciano. @MovistarDeporPe pic.twitter.com/5AppWEb914 — Marcello Merizalde (@Cheloneta10) May 1, 2025

El regreso de Christian Cueva

Este encuentro ante Cienciano no solo será importante para el futuro inmediato de Alianza Lima en el Torneo Apertura, sino también tendrá un condimento especial el cual será el regreso de Christian Cueva a Matute.

'Aladino' llega de anotar un doblete en la victoria del 'Papá' ante Sport Huancayo y ahora podría seguir demostrando que su calidad aún se mantiene intacta. Eso sí, el hábil volante señaló que no tomará este partido como una revancha ya que solo se está concentrado en hacer las cosas de la mejor manera dentro del campo de juego.

"No lo veo como una revancha enfrentar a Alianza Lima, las cosas se tienen que dar porque Dios lo quiere así. Yo ahorita estoy muy enfocado en Cienciano, en disfrutar este momento y ya mañana a trabajar con mucha tranquilidad dentro del grupo", indicó.

De esta manera, Néstor Gorosito, director técnico de Alianza Lima, alista a su mejor once para recibir a Cienciano en Matute. Este encuentro será válido por la fecha 11 del Torneo Apertura y contará con el regreso de Pablo Ceppelini.