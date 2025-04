Paolo Guerrero admite que no esperaba fichar por Alianza Lima tras su abrupta salida de César Vallejo

Paolo Guerrero habló sobre su abrupta salida de César Vallejo y su regreso a Alianza Lima, donde ha encontrado una nueva motivación a los 41 años. En una reciente entrevista, el 'Depredador' relató sobre su tiempo en Trujillo y sus sueños de regresar al club de sus amores.

Durante su entrevista con 'Latina Deportes', Paolo Guerrero, pieza clave en Alianza Lima tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, mostró su agradecimiento hacia los hinchas de César Vallejo.

Paolo Guerrero compartió que, a pesar de haber vivido buenos momentos en Trujillo, fueron razones familiares las que lo llevaron a tomar esa difícil decisión: "Por cosas familiares que pasaron tenía que salir".

Aunque aún no se desvinculaba de César Vallejo, el nombre de Paolo Guerrero ya sonaba fuerte en La Victoria. Él mismo reconoció que no lo había considerado, pero la propuesta firme de Alianza Lima fue suficiente para cerrar el trato.

"Lo de Alianza no me lo esperaba. Una vez que quedé libre, entraron en contacto conmigo, me dijeron si quería y, obviamente, a Alianza siempre he querido pertenecer y estaba volver. No dudé ni un segundp para decir 'sí', estoy libre y quiero ir. Así fue mi vuelta", sostuvo.