(VIDEO) ¡Explotó! Paolo Guerrero estalla contra árbitro al reclamar un penal: "Son una m..."

El delantero de la Universidad César Vallejo, Paolo Guerrero, explotó contra el árbitro Augusto Menéndez al reclamar un penal a favor de los 'poetas' ante Unión Comercio.

En el segundo tiempo del partido, el capitán del cuadro trujillano perdió los papeles con el referí al señalar que sufrió un jalón de brazo de parte del futbolista Kelvin Sánchez en el área, como se observa en las imágenes de América Deportes.

"¿Cómo que no viste penal? ¿Cómo que no?, yo estoy mirando la pelota, él no, Son una m.... con nosotros, sí sí sácame la roja sácamela", expresó muy molesto el '9' de la Selección Peruana.