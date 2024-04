Reforma del sistema pensiones: Ley sería aprobada en uno o dos meses, anuncia ministro de Economía

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, se pronunció sobre la ley de reforma del sistema de pensiones y dio a conocer cuándo sería aprobada esta norma.

Las palabras del titular del MEF tuvieron lugar este jueves 04 de abril en los exteriores del Congreso de la República, donde informó que el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, ha indicado que la iniciativa legislativa reciba "luz verde" durante su gestión.

Por esta razón, el ministro de Economía, José Arista, estima que la ley pueda ser aprobada en uno o dos meses.

"Justamente, el presidente de la Comisión de Economía decía que él no puede alargar mucho los plazos porque a él le gustaría que esta reforma salga en su periodo de gestión. Así que yo asumo que en uno o dos meses ya deberíamos estar aprobando esta norma", declaró.

En esa misma línea, el titular del MEF fue consultado por la propuesta parlamentaria que busca un nuevo retiro de hasta el 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Al respecto, el ministro Arista advirtió que dicha inciativa "no es una buena idea". Ello debido a que este fondo fue creado para atender el desempleo temporal de las personas.

"La CTS es un sistema en el cual retiras en función al periodo en el que cambias de trabajo. Te permite vivir esos meses de para obligada que vas a tener. En la medida en la que se aceleran estos retiros, yo creo que no es una buena idea, porque los fondos no han sido creados para atender tu necesidad de caja, sino para atender este problema de desempleo temporal", agregó.

Cabe decir que esta no es la primera vez que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas se pronuncia en contra de una propuesta congresal. Respecto al retiro de AFP, señaló que este podría generar que la población se quede sin fondos en la adultez.

"Hay que sentarnos con las autoridades del Congreso para hablar sobre este tema. Y siempre he dicho que este tema no es oportuno. La verdad es que no sé a quién favorece porque los perjudicados somos todos", sostuvo en aquella oportunidad.