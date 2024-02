¡Ya quiere repartir! Reimond Manco fue presentado con camiseta de Persas FC y posó junto a Gerard Piqué

24/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Reimond Manco ya está en México para debutar en la Kings League Américas. Como era de esperar, el exfutbolista fue el estandarte de Persas FC durante la presentación de la camiseta del equipo del Zeein.

"Los colores son blanco, rojo y celeste. Muy Perú, ¿no? Qué más Perú que Reimond Manco. Todo va muy de la mano. Mucha clase. Me encantó la camiseta, de verdad", dijo uno de los presentadores del evento.

Tras el acto mediático, 'El Rei' y Gerard Piqué, cofundador de la competición de streamers, posaron juntos para inmortalizar el momento. El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 se mostró sonriente en la instantánea

Como se recuerda, el ex-Alianza Lima hará su primera aparición en el certamen a través del enfrentamiento contra Real Titán FC, de Germán Garmendia, este domingo 25 de febrero a las 4:00 p.m. (hora local peruana).

Justamente, Andy Sane ya confirmó la titularidad del 'jotita' en el primer encuentro. "Será histórico, gente. Va a ser el primer partido y yo no voy a ser como Reynoso que no metió nunca a Sonne, yo voy a hacer lo opuesto. Voy a meter a Reimond en el primer partido, así yo no sea el DT. Ya le dije que Manco juega el primero, porque lo juega, no lo vamos a guarda", indicó.

¡Manco quiere el 10!

En una entrevista previa en el canal de Twitch de Andynsane, Reimond Manco ya había manifestado su interés en vestir la camiseta con el número 10 en Persas FC. "A mí me interesa la 10 (número de camiseta). Evidentemente, el que te diga que no le interesa está loco, está tronado de la cabeza", dijo.

La Kings League Américas

La Kings League Américas, ideada por Gerard Piqué, dará inicio este febrero de 2024 y contará con la participación de diversas personalidades de Argentina, Colombia, Perú y otros países latinoamericanos. La sede principal del torneo será Ciudad de México, consolidando el evento como un hito en el fútbol de la región.

Producción y transmisión

La cadena Televisa se encargará de producir y transmitir la Kings League América desde México. No obstante, los aficionados también tendrán la oportunidad de seguir la liga a través de diversas plataformas, incluyendo el Canal de Twitch y YouTube de la Kings League, así como las opciones tradicionales de TUDN y Vix.

De esta manera, Reimond Manco tras la presentación de la camiseta de Persas FC posó junto a Gerard Piqué, cofundador de la Kings League. El ex-Barcelona se mostró sonriente en la instantánea que ya es viral en las redes sociales.