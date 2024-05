¡Atención! SUNAT devolverá hasta S/15.450 por impuestos: conoce AQUÍ cuánto dinero te toca recibir

22/05/2024 / Exitosa Noticias / Economía

¡Toma nota! La Sunat devolverá los impuestos correspondientes al año pasado a todos aquellos contribuyentes que pidieron boletas electrónicas con DNI al momento de consumir en restaurantes, hoteles y bares. En esta nota te contamos cómo realizar tu consulta y enterarte de cuánto dinero te tocará recibir, el cual podría llegar hasta S/15.450 (3 UIT).

¿Cómo solicitar la devolución de impuestos 2023?

Este 2024, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria empezará a devolver un porcentaje de los impuestos que pagaron los contribuyentes, específicamente el 15% . Si deseas saber si te toca dicho desembolso y cuánto te corresponde, solo deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresa a este enlace oficial de la Sunat: https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itdevolucion-consultalibre/ConsultarDevolucionOficio.htm

Escribe tu número de DNI y el dígito de verificación (al lado del número de DNI, separado por una raya)

Coloca tu fecha de nacimiento

Redacta el código de seguridad correctamente

Haz clic en consultar y listo

Según la Sunat, los ciudadanos no tendrán que realizar una solicitud formal para pedir sus impuestos, ya que se trata de una devolución de oficio y es completamente gratis.

No obstante, sí cabe destacar que los ciudadanos deberán corroborar que el código de su cuenta interbancaria en la que se realizará el desembolso sea la correcta. Para comprobarlo, deberán ingresar a la plataforma con su contraseña o crear una cuenta si es que aún no la tienes.

¿Quiénes reciben devolución de impuestos'

Si verificaste y comprobaste que no tienes una devolución de impuestos, esto puede deberse a que no solicitaste boletas electrónicas con DNI al consumir en hoteles, bares y restaurantes o, en todo caso, porque no te corresponde según tu categoría de renta.

En cambio, los contribuyentes que perciben Rentas de Trabajo (cuarta y quinta categoría) podrán recibir una devolución de oficio, siempre cuando no tengan Rentas de Fuente Extranjera que deban ser sumadas a las mencionadas anteriormente.

¿Cuándo será la devolución?

Si bien el 2023 la devolución de impuestos se entregó en el mes de abril, en esta ocasión se tendrá que esperar hasta el miércoles 12 de junio.

Los expertos recomiendan mantenerse atento a este plazo límite ya que el proceso de devolución suele ser bastante rápido, pudiendo durar entre una a dos semanas.

