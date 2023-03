BCR proyectó un crecimiento de 2.6% para la economía peruana

25/03/2023 / Exitosa Noticias / Economía

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, brindó una conferencia de prensa donde manifestó que la entidad proyectó un crecimiento de 2.6% para la economía peruana este año.

"Estamos esperando un crecimiento más bajo de lo que teníamos hace tres meses, por el impacto de las protestas que tuvo más fuerza en enero, porque en ese mes el impacto de las manifestaciones fue casi el 4 % del PBI, porque esperábamos una expansión de alrededor 3%, pero cayó más de 1 %", manifestó Velarde.

Asimismo, estimó que la economía peruana tendrá un crecimiento nulo en el primer trimestre en el 2023. "En marzo habrá un impacto, pero más por el ciclón Yaku que por otro factor, y será de alrededor de 1 %. Estamos con 0 % de crecimiento en el primer trimestre", señaló.

Por su parte, la entidad monetaria descendió de 6.3% a 5.1% el crecimiento del PBI Primario para este año. Velarde espera que minería metálica suba a un 7%, aunque antes se estimaba una expansión de 8.6%.

No habrá recesión

Por otro lado, Julio Velarde señaló que el tipo de cambio en el Perú es "sorpresivamente estable" a largo plazo. Y, pese a que se rebaja expectativas de crecimiento económico en el país, la moneda peruana se encuentra por encima del promedio de los países latinoamericanos. "No vemos un escenario de recesión en el año", manifestó.

Finalmente, respecto a 2024, el presidente del BCR expresó que aún se mantiene una proyección de crecimiento del PBI de 3% para el próximo año.

Expectativas empresariales

"Solo para febrero estamos esperando un crecimiento bajo, porque sin las protestas y con un clima normal, llegaríamos a 2.4 %, pero se habría crecido 0.4 % a 0.5 %", refirió Velarde.

Además, el presidente del BCR afirmó también que las expectativas empresariales disminuyeron considerablemente en enero, aunque en febrero se recuperaron debido a la menor intensidad de las protestas.

"En estos últimos tres meses, hay una recuperación fuerte de las expectativas con el nuevo gobierno en diciembre, luego cae en enero por las protestas y se recupera en febrero cuando amainan las manifestaciones", acotó en la conferencia de prensa.

Velarde rechaza nuevos retiros de AFP

"A nadie se le ocurre que se pueda estarse retirando el dinero de los fondos de pensiones. Realmente no se puede dejar a la población sin pensiones, no hay país que no tenga un sistema de pensiones. Sacar a la larga todo el dinero del sistema sería una locura", señaló Velarde en la última presentación del Reporte de Inflación del banco.