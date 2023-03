Ministerio de Economía y Finanzas pidió al Congreso detener la aprobación de proyectos sobre retiros de AFP

02/03/2023 / Exitosa Noticias / Economía

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, pidió al Congreso de la República no aprobar más proyectos relacionados al retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La petición tuvo lugar en la presentación del plan "Con Punche Perú Agro" tras hacer un balance sobre los indicadores económicos del Perú en el primer bimestre del 2023.

El titular de la cartera argumentó que no sería coherente realizar más aprobaciones en este rubro, ya que los fondos de la AFP han empezado a reducirse. Desde su punto de vista, el Congreso debería esperarse a una reforma del sistema de pensiones, sobre la cual el Poder Ejecutivo anunciará una nueva iniciativa en las próximas semanas.

"Qué reforma vas a hacer si ya no hay fondos. Que se postergue esta decisión, que tengamos una reforma del sistema de pensiones y trabajemos en adelante en políticas estructurales, políticas que sí ayuden al bienestar del ciudadano", indicó el ministro Contreras. "Ya ha habido 6 retiros. El fondo se ha reducido a su máxima expresión", añadió.

Asimismo, comentó que estos proyectos eran necesarias durante la pandemia, puesto que la población no podía trabajar y la generación de ingresos se reducía. Sin embargo, consideró que aprobar más retiros de AFP ya no son necesarios, pues la situación no es la misma, y son peligrosos, ya que reducen los fondos.

"Se entendía el retiro en un contexto de pandemia, en un contexto donde la gente no podía trabajar. Este es un contexto completamente diferente. Mientras más retiros hayas, el tamaño de los fondos va a continuar decreciendo y eso va a tener un costo en el largo plazo, en las pensiones que no van a haber, va a afectar a la reforma", declaró con preocupación.

Cabe decir que el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, no ha sido el primer titular en mostrarse en contra de estas iniciativas. Y es que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzén, mostró con anterioridad su descontento con la cantidad de retiros aprobados.

Los retiros afectarían al gobierno

A los argumentos expuestos, el ministro Contreras explicó además que permitir más retiros de los fondos de la AFP sería un problema a nivel nacional. Desde su punto de vista, considera que la gestión de las deudas del gobierno peruano sería más difícil en un escenario con más retiros.

Adicionalmente, especificó que esto se debería a que el país necesita del ahorro interno y externos para generar mayores inversiones a largo plazo. Cabe recordar que el último proyecto presentado para el retiro de AFP fue de hasta 4 UIT (19 mil 800 nuevos soles).