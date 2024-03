Ministro de Economía en contra de un nuevo retiro de AFP: "No sé para quién es conveniente"

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, se pronunció sobre un posible nuevo retiro de AFP y advirtió que este tipo de autorización no sería beneficiosa para el Perú.

Además, el titular del MEF expresó sus cuestionamientos respecto a la conveniencia de este nuevo permiso, ya que, según sostiene, "muchos" de los que lo recibieron en la anterior ampliación no habrían alcanzado a sacar su dinero.

"Esta autorización, no sé si es la cuarta, creo que van más, esta cuarta autorización para liberar recursos de las AFP en verdad no es conveniente para el país. La verdad no sé para quién es conveniente porque muchos de los que se autorizaron en la anterior ampliación no lo han hecho", declaró.