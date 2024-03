Ministro de Economía sobre bonos entregados en el Congreso: "Pueden hacer con su presupuesto lo que mejor crean"

El ministro de Economía, José Arista, se refirió a los bonos entregados en el Congreso de la República y aseguró que pueden utilizar su presupuesto como lo crean conveniente.

En conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que en el segundo semestre del año el Gobierno evaluará un posible aumento del sueldo mínimo y argumentó que esperará el comportamiento de la economía.

Por otro lado, José Arista apuntó que el Parlamento tiene autonomía y el Ejecutivo no puede legislar sobre ellos. También, manifestó que el Legislativo tiene la liberalidad de poder entregar las canastas que crea pertinente.

"Lamentablemente, en el Congreso ellos tienen autonomía. No se puede legislar sobre ellos porque la norma legal dice que un acuerdo del Congreso tiene fuerza de ley. Entonces ellos tienen la liberalidad, en el cual ellos pueden hacer con su presupuesto lo que ellos mejor creen conveniente. Si entregan una canasta, dos canastas, 10 canastas, hasta 100 canastas. Ellos tienen esa liberalidad", sostuvo.

Como se recuerda, el ministro de Economía se mostró en contra de un nuevo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y consideró que ello no beneficia a ningún ciudadano.

"Considero que ya no se debe discutir más retiros porque a la fecha de 10 pensionistas originales que había en el país, ya solamente dos o tres de ellos cuentan con fondos de pensiones, el resto ya no tiene pensión. Y aquellos que ya no tienen pensión, después quién los va a mantener cuando esas personas lleguen a la adultez", puntualizó.