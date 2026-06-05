Keiko anuncia que revisará 'leyes procrimen' con una comisión de alto nivel en eventual gobierno: "Se tendrá que hacer"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A solo horas de la segunda vuelta de las elecciones generales, Keiko Fujimori visitó los estudios de Exitosa para hablar sobre sus propuestas y sobre los últimos detalles de su campaña. Durante esta charla, la lideresa de Fuerza Popular fue consultada sobre las denominadas leyes procrimen las cuales habrían perjudicado el país en la lucha contra la inseguridad.

Respecto a ello, la lideresa de Fuerza Popular dejó en claro que todas estas normas serán revisadas en un eventual gobierno.

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