Roberto Sánchez arremete contra Keiko Fujimori por crisis en el país: "Le importó un carajo la democracia"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Roberto Sánchez no se guardó nada durante la entrevista que sostuvo con Nicolás Lúcar en Exitosa este viernes 5 de junio. A solo horas de la segunda vuelta de las elecciones generales, el candidato de Juntos por el Perú se refirió a diversos puntos y aprovechó la oportunidad en criticar duramente a Keiko Fujimori.

Le importó un carajo la democracia

El postulante al sillón de Pizarro indicó que la lideresa de Fuerza Popular es la principal responsable de la crisis política e inestabilidad que ha vivido el país en los últimos 10 años. De acuerdo a su parecer, todo comenzó en el 2016 cuando perdió ante PPK, pero logró una mayoría congresal.

"En el 2016, luego que el fujimorismo obtuviera una mayoría parlamentaria que era una grandiosa oportunidad para erradicar pobreza, corrupción, para extender los beneficios del desarrollo a los pueblos, pero ahí es donde pongo el dedo en la yaga, la pataleta de la señora K, el fujimorismo no le importó nada, le importó un carajo la democracia, la inestabilidad", indicó.

Seguidamente, Roberto Sánchez dejó en claro que el antifujimorismo se ha ido germinando desde aquella época al ser la voz de los pueblos más excluidos por los últimos gobiernos. Además, acusó a la hija de Alberto Fujimori de ser impulsadora de las leyes procrimen que han perjudicado la lucha contra la inseguridad en el país.

"Desde ahí ha provocado una profundización de la crisis por eso cuando nos referimos al antifujimorismo es en realidad la voz de los pueblos profundos que quieren democracia para progresar y justicia. Abajo el pacto criminal de leyes que han flexibilizado la lucha contra la inseguridad a costa de blindarse de sus propios delitos", añadió.

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