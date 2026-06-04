Murió reconocido conductor de TV tras sufrir derrame cerebral: Colegas lo despiden con emotivos mensajes

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo de la televisión está de luto: murió reconocido conductor y periodista tras varios días hospitalizado por dos derrames cerebrales. Amigos y colegas le dan el último adiós con sentidos mensajes.

Conductor de TV y periodista murió tras complicaciones de salud

La industria del entretenimiento vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de un querido conductor y periodista. De acuerdo a los últimos reportes, el deceso de esta figura televisiva se dio tras permanecer varios días hospitalizado luego de sufrir un segundo derrame cerebral.

El conductor de televisión que partió tras complicaciones de su salud sería Gustavo Ramos, mejor conocido como 'Tavito'. La cadena de televisión de Honduras 'HCH' informó la muerte de este presentador de noticias a sus 64 años de edad, recordando que el pasado 29 de mayo, la hija del comunicador informó que él se encontraba en la sala de reanimación del área de Emergencia del Seguro Social.

Los familiares de 'Tavito' indicaron que ya había sufrido un primer derrame el 29 de marzo, por lo que buscaron la forma de recaudar dinero que ayude a cubrir los gastos médicos; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el famoso presentador de TV perdió la vida el 2 de mayo. La confirmación causó gran conmoción entre la audiencia, colegas y figuras del medio, quienes no tardaron en reaccionar.

Adiós al periodista Gustavo Ramos: Mensajes de despedida

La cadena de televisión hondureña compartió un emotivo mensaje de despedida a Gustavo Ramos, destacando su legado en la televisión y la forma en que captaba la atención de todos con su profesionalismo.

"Hoy, colegas y amigos lamentan la partida de quien dedicó su vida a informar y entretener al pueblo hondureño con pasión y compromiso. Su legado permanecerá vivo en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocer su trabajo y compartir con él frente y detrás de las cámaras", se lee en la publicación de HCH Noticias.

¿Quién fue Gustavo Ramos? Trayectoria del periodista

Gustavo Ramos, mejor conocido como "Tavito", fue un famoso conductor de televisión y periodista que consiguió gran parte de su fama como colaborador del canal "HCH", donde destacó en el programa "Denuncias HCH".

A lo largo de su carrera en HCH, se convirtió en una pieza clave del entretenimiento y la información en Honduras, por lo que la noticia de su muerte generó conmoción en la televisión de su país. Amigos y colegas le dieron el último adiós al periodista y conductor tras sufrir derrame cerebral.