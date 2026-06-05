Defensoría exhorta a candidatos a aceptar resultados de la segunda vuelta: "Hay que dar ejemplo de madurez política"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En exclusiva con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, exhortó a los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, a respetar y legitimar los resultados de la segunda vuelta electoral.

Defensor del Pueblo insta a Fujimori y Sánchez a aceptar resultados

Este domingo, 7 de junio, los peruanos tendrán la oportunidad de elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para que asuman la Presidencia del Perú. En ese contexto, el titular de la Defensoría del Pueblo consideró que en dicha jornada lo que debe prevalecer es la legitimidad en lo que refiere al desenlace de la jornada electoral.

Desde su óptica, la sucesión presidencial se ha mantenido respetando el estado constitucional de derecho. Al respecto, resaltó que la opinión puede ser distinta, pero afirnó que "se ha vivido es una sucesión constitucional que ha tenido muchos presidentes" y que a la vez "ha demostrado la fragildiad institucional".

"No hemos legitimado a nuestro contendor. Lo más correcto es decir: 'Terminó la pelea, aquí hay un resultado. He tenido el gusto de pelear con un grande o con una grande. Y lo que queda de aquí en adelante tiene que ser mi cuota de contribución en favor del país. No tengo por qué polarizar, no tengo por qué irme al otro extremoe'", señaló.

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