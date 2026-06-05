Keiko Fujimori afirma que aceptará los resultados de segunda vuelta presidencial: "Como siempre lo hemos hecho"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que respaldará los resultados de las Elecciones 2026 así no logré salir victoriosa en la disputa presidencial con Roberto Sánchez.

Keiko Fujimori afirma que respetará resultados

A tan solo dos días de conocer al candidato que asuma la Presidencia de la República por los próximos cinco años, Keiko Fujimori afirmó que reconocerá la decisión de electorado peruano.

"Sí, por supuesto, nosotros estamos tomando todas las medidas para que tengamos personeros en todas las mesas de nuestro país (...) ,pero por supuesto que vamos a respetar, como siempre lo hemos hecho, la voluntad popular", indicó en entrevista para Hablemos Claro.

Fujimori descartó que su partido político haya gobernado durante el último periodo presidencial y, por el contrario, señala a Pedro Castillo, Roberto Sánchez y Antauro Humala como gobernantes "que no han hecho nada", recordando el pasado político de su contrincante presidencial.

Respondió sobre las 'leyes pro crimen'

Respecto a las llamadas 'leyes pro crimen' cuestionadas por presuntamente favorecer y proteger a políticos investigados señaló que "se tendrá que revisar todo".

En ese sentido, propuso la creación de una "comisión de alto nivel fuera de la política" con participación de todos los entes del Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, entre otros.

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