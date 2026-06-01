Cantante de CUMBIA murió en trágico accidente de tránsito: Su auto chocó contra un camión cisterna

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Murió un reconocido cantante de cumbia. De acuerdo a los primeros reportes, el líder de una popular agrupación musical perdió la vida en un accidente de tránsito tras el choque de su vehículo contra un camión cisterna.

Murió cantante de cumbia en un choque: ¿De quién se trata?

La industria musical está de luto. Pues bien, se confirmó el deceso de un conocido cantante y líder de una agrupación de cumbia el último domingo 31 de mayo. Según los últimos reportes, el artista identificado como Elias Morel murió a la altura del kilómetro 141, a unos 500 metros del peaje Sauce Viejo, donde el vehículo que conducía chocó contra la parte trasera de un camión cisterna que transportaba gas.

El accidente en la autopista Rosario-Santa Fe dejó sin vida al cantante Elías Morel, líder de la banda 'El Sabor de la Cumbia'. Debido a la magnitud de la tragedia y que el camión llevaba material altamente inflamable, se desarrolló un operativo de emergencia y se cortó la autovía de manera total en los dos sentidos hasta que finalizaron los trabajos.

Lamentablemente, el cantante de cumbia, debido a la colisión, quedó atrapado dentro del vehículo y fue necesario la intervención de bomberos y personal de emergencias para las tareas de rescate; sin embargo, las autoridades confirmaron posteriormente que Elías Morel falleció en el lugar a sus 48 años de edad.

Murió Elías Morel, vocalista de 'El sabor de la cumbia'.

Luto en 'El Sabor de la Cumbia': Investigan accidente

La noticia de su fallecimiento provocó una profunda conmoción entre colegas, amigos y seguidores, que expresaron mensajes de despedida y condolencias a través de las redes sociales. Entre ellos, Leo Barrios, uno de los amigos de Elías Morel, vocalista de 'El sabor de la cumbia', quien le envió una nota de fortaleza a los familiares.

"Hay despedidas para las que nunca estamos preparados para entender. Hoy tu partida deja un vacío inmenso, pero también el recuerdo de tu bondad, tu alegría y tu corazón noble. Que Dios te reciba en sus brazos y te conceda el descanso eterno. (...) Hoy el cielo recibe a un gran ser humano y tu música seguirá sonando entre nosotros y entre los ángeles. Descansa en paz, amigo", expresó en Instagram.

Asimismo, integrantes de Grupo Inesperados escribieron: "Vuela alto amigo Elías Morel. Gracias por esos consejos que me dabas como músico". Además, seguidores y compañeros lo despidieron resaltando la ayuda que brindaba constantemente a quienes comenzaban sus carreras artísticas.

¿Quién fue Elías Morel?

Elías Morel era la voz principal de "El Sabor de la Cumbia". Se trata de una banda santafesina de música tropical que realizaba presentaciones en distintos escenarios de la provincia y de toda la región.

El cantante era una figura reconocida dentro de la cumbia santafesina por lo que, tras conocerse la noticia, colegas y referentes del género expresaron sus condolencias a través de las redes sociales.

Es así como se reportó que la música tropical argentina perdió a uno de sus grandes exponentes el domingo 31 de mayo. El cantante Elías Moriel, líder de la agrupación 'El Sabor de la Cumbia' murió en un trágico accidente de tránsito.