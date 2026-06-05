Kenji Fujimori anuncia que no apoyará a ningún candidato: "Decidí no volver a ser usado por ninguna coyuntura"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A días de la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio, diversas figuras públicas vienen expresando su apoyo por diversos medios a cualquiera de los dos candidatos que actualmente se disputan el sillón presidencial. Por un lado, con el partido de Fuerza Popular se encuentra Keiko Fujimori y por el otro, está el partido Juntos por el Perú con su representante Roberto Sánchez. Dada esta situación, Kenji Fujimori, hermano menor de la postulante ha mostrado que no apoyará a ninguno.

Kenji Fujimori no apoyará a ningún candidato

Por medio de sus redes sociales, el hermano menor de la candidata Keiko Fujimori tomó un momento para referirse a las próximas elecciones presidenciales que ocurrirán este domingo 7 de junio y dio una actualización acerca los proyectos en los que viene trabajando los últimos años en diversas plataformas digitales.

"Lo cierto es que no estoy en política, ni apoyando a ningún candidato porque después de todo lo que viví, decidí no volver a ser usado por ninguna coyuntura. Quiero lo mejor para el Perú, pero hoy hago patria chambeando duro y parejo" , expresó Kenji Fujimori a través de sus redes sociales.

Con este mensaje publicado, Kenji Fujimori afirmó no tener ninguna alianza con su hermana frente a su postulación para la presidencia de la República tras el cierre de su campaña el pasado 4 de junio. En ese sentido, tampoco mostró simpatía con el actual contendor de ella, Roberto Sánchez, mostrándose alejado de cualquier escenario político.

Siguiendo esa línea, el exlegislador uso recursos actuales como diversos ejemplos cómicos para desvincularse de cualquier participación política como lo habría realizado anteriormente en la pasada contienda electoral que participó Keiko Fujimori en el año 2021.

¿Cuándo fue la última vez que Kenji Fujimori mostró apoyo a su hermana en un escenario político?

La última vez que se observó un apoyo de Kenji Fujimori a su hermana Keiko mediante un abrazo en el año 2021 cuando la candidata a la presidencia realizaba su campaña política frente a Pedro Castillo, representante del partido Perú Libre. Dicho encuentro se dio en los exteriores del penal de mujeres de Santa Mónica, en el distrito de Chorrillos donde el evento congregó a miles de personas que iban a ser espectadores de un debate, pero finalmente fue una campaña del partido Fuerza Popular.

En conclusión, con este mensaje difundido, Kenji Fujimori marca una separación de sus nuevos proyectos ante su pasado político,sin apoyar a ningún candidato y enfatizando que no se quiere involucrar en la coyuntura dada la insistencia de sus seguidores en redes sociales.